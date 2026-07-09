После смертельной аварии под Сыктывкаром водителю запретили садиться за руль

Суд ограничил права предполагаемого виновника смертельного ДТП.

Сыктывкарский городской суд избрал меру пресечения мужчине, которого обвиняют в смертельной аварии на объездной дороге. По версии следствия, вечером 5 июля он находился за рулем автомобиля «Лада Веста», двигался по трассе в объезд Сыктывкара и на 24-м километре потерял управление. Машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с Kia Ceed.

В результате аварии погибла 34-летняя женщина, управлявшая иномаркой, а также ее 10-летняя дочь. Обе скончались еще до приезда бригады скорой помощи.

Суд запретил обвиняемому управлять автомобилями и любыми другими транспортными средствами. При этом ограничение на выход из дома ему не назначили.

При принятии решения суд учел личность фигуранта, а также то, что ему вменяется преступление средней тяжести, совершенное по неосторожности. Постановление пока не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что предполагаемый виновник ДТП 89 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

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