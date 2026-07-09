В Сыктывкаре приостановили работу пиццерии «Милано» на 50 суток

После вспышки инфекции суд вынес решение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Эжвинский районный суд Сыктывкара приостановил работу пиццерии «Милано» на 50 суток после выявленных нарушений санитарных требований. Проверку заведения провели специалисты Роспотребнадзора в рамках эпидемиологического расследования. Во время обследования были взяты пробы продуктов, воды и смывов. Исследования показали наличие сальмонелл у заболевших.

В ходе проверки специалисты выявили многочисленные нарушения санитарных норм. Они касались приготовления и хранения продуктов, организации технологических процессов, производственного контроля, а также прохождения сотрудниками обязательных медицинских осмотров, вакцинации и профессиональной подготовки.

После выявленных нарушений деятельность пиццерии временно запретили, а материалы передали в суд. Во время рассмотрения дела было установлено, что индивидуальный предприниматель допустил нарушения при приготовлении, хранении, продаже и доставке продукции.

Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 50 суток. Решение подлежит немедленному исполнению. Кроме того, владельцу предписано провести дополнительные санитарные мероприятия, включая заключительную дезинфекцию помещений и бактериологическое обследование сотрудников.

Сейчас не работают две пиццерии сети «Милано» в Эжве на улицах Мира и Бумажников. Остальные заведения продолжают принимать посетителей.

После сообщений о госпитализации людей с симптомами острой кишечной инфекции следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего.

В Минздраве Коми сообщили, что ситуация с кишечными инфекциями остается стабильной. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь, однако точное число заболевших пока не раскрывается.