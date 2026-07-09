Стало известно, какие товары сильнее всего выросли в цене в Коми

Бензин, курица и картофель подорожали в Коми. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Коми подвели итоги еженедельного мониторинга потребительских цен за период с 30 июня по 6 июля.

Среди продуктов заметнее всего выросла стоимость картофеля - сразу на 19 процентов. Также подорожали белокочанная капуста, морковь, репчатый лук и столовая свекла.

Из других продуктов увеличились цены на мясо кур - на 4 процента, гречневую крупу - на 1,9 процента, сахар - на 1,8 процента, мороженую рыбу - на 1,5 процента, подсолнечное масло - на 1,4 процента, сыры - на 1,3 процента и ультрапастеризованное молоко - на 1 процент.

Одновременно снизилась стоимость куриных яиц, полукопченых и варено-копченых колбас. Из овощей и фруктов дешевле стали помидоры, яблоки и огурцы.

Среди лекарственных препаратов выросла цена на римантадин, а нафазолин и валидол, наоборот, немного подешевели.

Из непродовольственных товаров первой необходимости снизилась стоимость стиральных порошков и туалетного мыла. При этом выросли цены на напольные пылесосы и женские колготки.

Стоимость автомобильного бензина и дизельного топлива увеличилась на 0,4 процента. Кроме того, немного дороже стала услуга по восстановлению зуба пломбой - ее средняя цена выросла на 1,9 процента.