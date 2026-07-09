«Деревья вырывало с корнем»: ураган обрушился на Инту

Последствия урагана в Инте показали местные жители. Фото: соцсети.

На Инту обрушился мощный ураган, который за считанные минуты повредил кровли домов и повалил десятки деревьев. Последствия непогоды местные жители опубликовали в социальных сетях.

По словам очевидцев, вечером 7 июля спокойная погода резко сменилась сильным ветром, дождем и градом. Порывы были настолько мощными, что с некоторых зданий сорвало элементы кровли, а деревья в разных районах города оказались вырваны с корнем.

Среди поврежденных объектов оказалась и школа №8. Как сообщают горожане, сильный ветер частично разрушил крышу образовательного учреждения.

Деревья падали в разных частях Инты. По словам местных жителей, возле дома №38 на улице Мира одно из них оказалось полностью вырвано из земли вместе с корневой системой. Непогода также нанесла ущерб огородам, расположенным в пригороде.

Очевидцы признаются, что стихия застала многих врасплох. По их словам, ветер был настолько сильным, что движение автомобилей на отдельных участках оказалось затруднено, а находиться на улице было опасно.

В отделении надзорной деятельности и профилактической работы Инты подтвердили, что на город обрушились сильный дождь, град и шквалистый ветер. В результате стихии были повреждены деревья и кровли жилых домов.

Жители города также отмечают, что коммунальные службы оперативно приступили к устранению последствий непогоды.