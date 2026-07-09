В Минздраве Коми назвали стабильной ситуацию с кишечными инфекциями в регионе

Роспотребнадзор зафиксировал очаги энтеровируса в детсадах Воркуты, заболели около 30 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Эпидемиологическая обстановка по острым кишечным инфекциям в Республике Коми остается управляемой и не вызывает опасений у специалистов. В региональном Минздраве сообщили, что все пациенты обеспечены необходимой помощью. Часть заболевших госпитализирована в инфекционную больницу Сыктывкара, тогда как жители Воркуты проходят лечение без помещения в стационар.

В столице республики врачи применяют комплексную терапию для заразившихся: внутривенно вводят растворы для восполнения жидкости и назначают лекарства, снимающие интоксикацию. В Воркуте состояние больных позволяет обходиться без госпитализации, которым выписали симптоматические препараты и противовирусные средства.

Ранее Роспотребнадзор выявил групповые случаи энтеровируса в детских садах Воркуты. Из-за массового недомогания детей надзорные органы начали проверки вместе с прокуратурой и следственным управлением СК по Коми. Всего о плохом самочувствии сообщили около 30 человек в заполярном городе.