Ростислав Гольдштейн поддержал учреждение Дня многодетных семей в Коми

В День семьи Гольдштейн предложил проработать вопрос о Дне многодетных семей на региональном уровне. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава Коми Ростислав Гольдштейн в День семьи, любви и верности встретился с супружескими парами из Сыктывкара, Эжвы и Сыктывдинского района, которые прожили вместе более 25 лет. Руководитель региона поздравил их с праздником и пожелал здоровья, мира и благополучия.

За крепость семейных уз и достойное воспитание детей глава региона вручил медали «За любовь и верность» 7 парам: Александру и Лидии Богдановым (50 лет совместной жизни), Василию и Инне Житкович (50 лет), Александру и Антонине Конановым (49 лет), Николаю и Вере Ортяновым (45 лет), Леониду и Лидии Позолотиным (50 лет), Сергею и Вере Третьяковым (54 года), Валентину и Галине Шумиловым (55 лет).

В ходе встречи председатель Комитета по социальной политике Госсовета Коми Анастасия Михайлова обратилась к главе региона с просьбой поддержать инициативу по учреждению Дня многодетных семей. Она пояснила, что к ней поступают обращения от жителей республики, которые хотят иметь официальный день, когда чествуют многодетные семьи.

Сенатор от Коми Екатерина Грибкова отметила, что для продвижения этой инициативы можно обратиться к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, которая возглавляет Совет по реализации государственной демографической и семейной политики при президенте. Гольдштейн идею поддержал и предложил сначала проработать вопрос на региональном уровне, а затем выходить с ней на федеральный.