В Коми планируют открыть 6 пляжей и 68 мест у воды без разрешения на купание

В Коми из-за высокого уровня воды пляжи не открыты. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Коми планируется открыть 8 пляжей и 68 мест массового отдыха у воды, где купание будет запрещено, так как муниципальные образования не получили соответствующих разрешений. Об этом на пресс-конференции по итогам работы управления регионального МЧС за первое полугодие 2026 года сообщил заместитель руководителя ведомства и главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Коми Леонид Носов.

По его словам, на данный момент в регионе не открыт ни один пляж. Всего подано 4 заявления, но пока в реках сохраняется высокий уровень воды. Предполагается, что в этом сезоне откроют 6 пляжей в Корткеросском районе и по одному в Сыктывкаре и Усть-Куломском районе.

Носов отметил, что для республики это небольшое количество пляжей, однако не все муниципалитеты имеют возможности для проведения необходимых подготовительных работ.

Чтобы жители понимали разницу между оборудованным пляжем и просто местом отдыха у воды, сотрудники МЧС проводят профилактические разъяснения. Запрет на купание в неподготовленных местах связан с риском получения травм или гибели человека.