Жительница Коми получила 6 лет колонии за убийство сожителя

45-летняя жительница Усинска признана виновной в смерти сожителя и приговорена к 6 годам колонии. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Суд вынес приговор 45-летней жительнице Усинска на основании доказательств, собранных следственными органами СК по Республике Коми. Женщину признали виновной в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью с использованием предмета в качестве оружия, что по неосторожности привело к гибели усинца.

В ходе следствия и судебного разбирательства установили, что в марте текущего года в квартире на улице Молодежной пара распивала алкоголь. Между сожителями вспыхнула ссора на почве личной неприязни, в ходе которой женщина ударила мужчину ножом в спину. Спустя несколько дней потерпевший скончался от осложнений, вызванных колото-резаным ранением. Оба сожителя вели асоциальный образ жизни и злоупотребляли спиртным.

Судья назначил осужденной наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.