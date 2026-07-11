София и Михаил снова в лидерах: названы самые популярные имена новорожденных в Коми

Какими именами чаще всего называли детей в Коми в 2026 году. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Коми опубликовали данные о самых популярных и редких именах новорожденных за 2026 год.

Среди девочек лидером стало имя София - его получили 59 малышек. В пятерку самых популярных также вошли Ева, Варвара, Василиса и Анна.

У мальчиков чаще всего родители выбирали имя Михаил. Так назвали 71 ребенка. В число самых распространенных также вошли Александр, Тимофей, Матвей и Роман.

Одновременно стали известны самые редкие имена, которые родители дали своим детям. Среди девочек в этот список попали Диляра, Тая, Алисия, Ясения и Ангела.

У мальчиков самыми необычными именами оказались Аристарх, Муин, Аким, Мухаммадали и Ильяс.

Такие данные представлены на информационно-аналитическом портале органов ЗАГС по Республике Коми за 2026 год.