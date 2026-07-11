В Сыктывкаре запретили купаться в фонтане у «Детского мира»

Сыктывкарцев попросили не купаться в городском фонтане. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В центре Сыктывкара возле фонтана на площадке у магазина «Детский мир» установили предупреждающие таблички, запрещающие купание. Такое решение приняли после того, как с наступлением жары горожане всё чаще стали использовать фонтан как место для отдыха и водных игр.

В МКП «Жилкомсервис» напомнили, что подобные развлечения могут быть опасны для жизни. Под чашей фонтана находятся электрические кабели, обеспечивающие работу насосов и подсветки. При повреждении оборудования существует риск поражения электрическим током.

Фото МКП "Жилкомсервис"

Кроме того, внутри конструкции расположены металлические форсунки, трубы и другие элементы инженерной системы. Скользкая поверхность значительно увеличивает вероятность падений, ушибов, порезов и других травм. Прыжки и хождение по чаше также могут привести к повреждению дорогостоящего оборудования, ремонт которого потребует дополнительных расходов.

В коммунальном предприятии призвали родителей объяснить детям, что городской фонтан предназначен исключительно для украшения общественного пространства, а не для купания. Соблюдение этих правил поможет избежать несчастных случаев и сохранить городское имущество.