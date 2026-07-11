Не успел убежать: должника по алиментам поймали приставы в Сыктывкаре

В Сыктывкаре должник по алиментам попытался сбежать от судебных приставов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Сыктывкара, задолжавший своим детям почти 680 тысяч рублей алиментов, попытался скрыться от судебных приставов, однако побег оказался неудачным.

Как сообщили в УФССП по Коми, мужчина обязан выплачивать алименты на содержание двоих детей двум взыскательницам, перечисляя по одной шестой части своего дохода каждой. При этом официального заработка у него не было, а накопившаяся задолженность достигла 680 тысяч рублей.

Долгое время судебным приставам не удавалось установить местонахождение должника. Он не проживал по указанному адресу и не выходил на связь, поэтому был объявлен в исполнительный розыск, а сведения о нём внесли в реестр злостных неплательщиков алиментов.

После того как сотрудники службы установили его местонахождение и доставили в отделение, мужчина сначала выражал недовольство, а затем попытался убежать. Скрыться ему не удалось.

Мировой суд признал сыктывкарца виновным в неуплате средств на содержание детей и назначил наказание в виде административного ареста сроком на десять суток.