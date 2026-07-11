Воздух чище, но проблемы остались: в Коми улучшилось качество воздуха

Воздух в Коми стал чище по итогам 2025 года. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В Коми в 2025 году улучшилось качество атмосферного воздуха. Такие данные приводятся в государственном докладе Министерства природных ресурсов республики о состоянии окружающей среды.

Согласно документу, объём выбросов загрязняющих веществ от промышленных предприятий сократился до 336,8 тысячи тонн, что на 4,7 процента меньше, чем годом ранее. Существенно снизились и выбросы от автомобильного и железнодорожного транспорта — почти на 21 процент.

При этом экологическая ситуация в разных городах региона остаётся неоднородной. В Сыктывкаре уровень загрязнения воздуха оценивается как низкий, в Воркуте — повышенный, а в Ухте специалисты зафиксировали высокий уровень загрязнения из-за увеличения концентрации формальдегида. Кроме того, в Воркуте зарегистрировали три случая превышения предельно допустимой концентрации оксида углерода.

Положительные изменения отмечены и в состоянии водных объектов. Забор воды из природных источников снизился на 8,6 процента, а объём сброса сточных вод уменьшился почти на 10 процентов. В большинстве рек качество воды немного улучшилось.

Однако ряд водоёмов по-прежнему остаётся загрязнённым. К таким относятся Вычегда, Сысола и Печора. Реки Колва и Уса специалисты относят к категории «грязных» из-за высокого содержания соединений железа, марганца и меди.