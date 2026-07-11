«Пожалуйста, не пойте»: новый трек Оксаны Самойловой раскритиковали в сети

Уроженка Ухты Оксана Самойлова выпустила первый трек после расставания с Джиганом. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Блогер и уроженка Ухты Оксана Самойлова начала музыкальную карьеру. После расставания с рэпером Джиганом она представила свою первую песню под творческим псевдонимом Sammy.

Композиция получила название «Мамми». В тексте исполнительница делает акцент на независимости, уверенности в себе и роскошном образе жизни. Уже после выхода трек вызвал бурную реакцию в социальных сетях.

Большинство пользователей встретили музыкальный дебют критически. В комментариях многие признались, что композиция им не понравилась, а некоторые посоветовали Самойловой не продолжать певческую карьеру.

Впрочем, нашлись и те, кто поддержал блогера. Поклонники отметили её смелость, пожелали творческих успехов и выразили мнение, что со временем артистке удастся найти своего слушателя.