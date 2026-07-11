Покусали возле дома: нападением собак в Инте заинтересовался глава СК

Глава СК России взял на контроль расследование нападения собак на женщину в Инте. Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании уголовного дела после нападения бездомных собак на жительницу Инты.

О случившемся женщина рассказала в социальных сетях. По её словам, утром 5 июля возле дома на улице Морозова на неё напала стая чипированных собак. Одно из животных успело укусить женщину, несмотря на помощь прохожей, которая попыталась отогнать агрессивных животных.

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Она сообщила, что ей пришлось пройти вакцинацию против бешенства, а также заявила о намерении обратиться в суд.

После появления информации в интернете следователи возбудили уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК по Коми представить доклад об обстоятельствах происшествия и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.