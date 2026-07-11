Полы провалились, потолки осыпаются: Бастрыкин заинтересовался домом в Коми

После жалоб жильцов на аварийный дом в Айкино возбудили уголовное дело.

Следователи возбудили уголовное дело после обращения жителей аварийного дома в селе Айкино Усть-Вымского района. Люди пожаловались на опасное состояние здания, которое продолжает разрушаться, несмотря на признание его аварийным ещё несколько лет назад.

По словам жильцов дома №8 по улице Комсомольской, в некоторых квартирах полностью провалились полы, разрушаются стены и потолки, протекает крыша, а весной подъезд регулярно затапливает водой. Из-за постоянной сырости в помещениях появилась плесень.

В Следственном комитете сообщили, что двухэтажный деревянный дом, построенный в 1971 году, действительно находится в непригодном для проживания состоянии. Проверка подтвердила разрушение фасада, перекрытий и кровли.

После публикаций и обращения жителей было возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования и мерах по защите жилищных прав граждан.

В администрации Усть-Вымского района ранее пояснили, что дом признан аварийным, однако свободного маневренного жилья в Айкино практически нет. Власти намерены через суд освобождать муниципальные квартиры, полученные ранее по программе переселения, чтобы использовать их для расселения жителей аварийных домов, сообщает БНК.