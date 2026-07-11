В Сыктывкаре погиб водитель электросамоката

Фото: ГАИ по РК

Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием электросамоката произошло вечером 10 июля в Сыктывкаре. После падения мужчина получил тяжелые травмы и скончался по дороге в больницу.

По предварительным данным, авария произошла около 17:53 на Октябрьском проспекте. Мужчина 1971 года рождения, управлявший электросамокатом Kugoo, пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, не спешившись. Во время движения самокат наехал на бордюрный камень, после чего водитель потерял управление и упал на тротуар.

Пострадавшего доставляли в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось. Мужчина скончался в автомобиле скорой помощи.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Специалистам предстоит установить все обстоятельства и причины произошедшей трагедии.