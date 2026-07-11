С начала года на водоемах Коми погибли 19 человек

В Коми не открыт ни один пляж, а число трагедий растет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года на водных объектах Республики Коми произошло 22 происшествия, жертвами которых стали 19 человек. Такие данные приводит региональное управление МЧС России.

По информации спасателей, чаще всего трагедии происходят из-за несоблюдения элементарных правил безопасности. Основными причинами гибели людей остаются купание в необорудованных местах, пренебрежение правилами поведения на воде, а также нахождение в состоянии алкогольного опьянения.

При этом в республике до сих пор не открыт ни один официальный пляж. Всего в нынешнем сезоне планируется организовать восемь мест для безопасного купания, однако пока ни одно из них не получило разрешение на открытие. В МЧС пояснили, что причиной остается высокий уровень воды в реках.

На сегодняшний день поданы документы только на четыре пляжа. Предполагается, что всего шесть официальных мест для купания откроются в Корткеросском районе, еще по одному — в Сыктывкаре и Усть-Куломском районе.

Кроме того, в Коми планируется организовать 68 мест массового отдыха у воды, где купание будет запрещено. Такие территории предназначены исключительно для отдыха на берегу, поскольку муниципалитеты не получили разрешения на эксплуатацию пляжей.