В Ухте из-за пожара на балконе эвакуировали 20 человек

В Ухте загорелся балкон многоэтажки, жильцов эвакуировали.

За минувшие сутки на территории Коми пожарные ликвидировали три возгорания. По данным регионального управления МЧС, погибших и пострадавших в результате происшествий нет.

Один из пожаров произошел в Ухте. Возгорание вспыхнуло на балконе многоквартирного дома, расположенного на проспекте Ленина. Огонь распространился на площади около одного квадратного метра.

Из-за задымления и угрозы распространения огня из здания были эвакуированы 20 человек. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание и не допустить его перехода на жилые помещения.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.