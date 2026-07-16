Хотела заработать на бирже: сыктывкарка перевела мошенникам 650 тысяч рублей

Сыктывкарка хотел заработать на бирже и отдала мошенникам 650 тысяч рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники украли у 55 летней жительницы Сыктывкара более 650 тысяч рублей под предлогом заработка на торговле ценными бумагами. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Сыктывкарка искала в сети возможности дополнительного заработка. Дело в том, что горожанке хотелось быстрее закрыть кредит. На одном из сайтов женщина обнаружила объявление об инвестициях в ценные бумаги и оставила свои контакты. Далее с жительницей столицы Коми связался «специалист по криптобирже». Собеседник рассказал о специфике работы и провел обучение. Сыктывкарка установила на телефон приложение.

«Далее все финансовые операции она проводила под контролем куратора, в том числе с демонстрацией экрана», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что на экране телефона отобразился рост доходов. Женщина продолжила переводить деньги. В общей сложности сыктывкарка лишилась более 650 тысяч рублей. Уточняется, что 600 тысяч – кредитные средства. Возбуждено уголовное дело.