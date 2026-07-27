Мошенники выманили у пенсионерки из Коми 368 тысяч рублей под видом инвестиций

Мошенники выманили у пенсионерки из Вуктыла 368 тысяч рублей под видом инвестиций. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Вуктыле пенсионерка лишилась 368 тысяч рублей, поверив предложению о дополнительном заработке на инвестициях. Часть денег женщина заняла у знакомых. Об этом сообщили в МВД по Коми.

В полицию обратилась дочь потерпевшей 1985 года рождения. Она рассказала, что ее пожилая мать стала жертвой мошенников. По предварительным данным, в мае пенсионерке написал в мессенджере неизвестный и предложил получать дополнительный доход с помощью инвестиций. Женщина поверила собеседнику и начала переводить деньги на указанные им счета.

За непродолжительное время пенсионерка отправила в общей сложности 368 тысяч рублей. Из этой суммы 75 тысяч рублей были ее личными сбережениями. Остальные 293 тысячи женщина взяла в долг у знакомых.

На виртуальном счете потерпевшей отображалась накопленная сумма, после чего она решила вывести деньги. Однако так называемый куратор заявил, что для проведения операции необходимо открыть новый счет и внести еще 150 тысяч рублей. Тогда пенсионерка обратилась за помощью к дочери. Та поняла, что мать общается с мошенниками, и сообщила о произошедшем в полицию.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.