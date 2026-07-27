В Коми УФАС возбудило дела после повышения цен на бензин

В Коми две сети АЗС не смогли обосновать повышение цен на бензин. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Коми УФАС возбудило дела в отношении двух компаний после повышения стоимости бензина на их автозаправочных станциях. В действиях продавцов выявили признаки установления монопольно высокой цены на отдельные марки топлива.

Как установили специалисты во время проверки, компания «Движение-Коми» повысила цены на своих АЗС с 7 июля, а «Компания 2000» - с 9 июля.

По данным антимонопольного ведомства, «Движение-Коми» занимает доминирующее положение на рынке бензина АИ-92 в Сыктывкаре, Ухте и Сысольском районе. «Компания 2000» занимает такое положение на рынке АИ-92 в Сыктывкаре, а также бензина АИ-92 и АИ-95 в Усть-Вымском районе.

Во время проверки компании должны были обосновать изменение стоимости топлива. Однако, как сообщили в УФАС, продавцы не представили надлежащего обоснования повышения цен.

В результате антимонопольное ведомство возбудило в отношении двух компаний дела по признакам нарушения части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции.

Ранее в «Движении-Коми» объясняли рост стоимости дизельного топлива срывом поставок.