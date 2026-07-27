43-летнего жителя Коми ищут между Ухтой и Москвой

Между Ухтой и Москвой пропал 43-летний мужчина.

В Коми разыскивают 43-летнего Сергея Чербаджи из поселка Войвож Сосногорского района. О местонахождении мужчины ничего не известно с 18 июля.

Ориентировку распространили добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» в Республике Коми. По имеющимся данным, пропавший может находиться на территории между Ухтой и Москвой.

Рост Сергея Чербаджи составляет около 165 сантиметров, телосложение нормальное, волосы темно-русые. В какой одежде мужчина находился в день исчезновения, неизвестно.

Поиски продолжаются. Волонтеры просят откликнуться всех, кто видел пропавшего после 18 июля или располагает информацией о его возможном местонахождении.

Сообщить сведения можно по бесплатному телефону горячей линии поискового отряда 8-800-700-54-52 или по номеру 02.