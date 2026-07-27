Магазину в Сыктывкаре запретили продавать вейпы менее чем в 100 метрах от садика

Предпринимателя в Сыктывкаре обязали прекратить продажу вейпов у детского сада. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Сыктывкарский городской суд обязал предпринимателя прекратить продажу никотинсодержащей продукции в магазине, расположенном менее чем в 100 метрах от детского сада. С иском в суд обратилось управление Роспотребнадзора по Коми.

Речь идет о магазине JOY Store на улице Карла Маркса, 177. Как установило ведомство, расстояние от торговой точки до границы территории детского сада №43 составляет менее 100 метров.

Действующее законодательство запрещает розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотина на расстоянии менее 100 метров по прямой линии от территории, предназначенной для оказания образовательных услуг.

Факт продажи такой продукции в магазине предприниматель во время рассмотрения дела не оспаривал. Возражений по требованиям Роспотребнадзора в суд также не поступило.

Суд удовлетворил иск ведомства и обязал прекратить продажу никотинсодержащей продукции в торговой точке. Кроме того, после вступления решения в законную силу предприниматель должен в течение десяти дней проинформировать потребителей о судебном решении через СМИ или другим способом.

Также с предпринимателя взыскали государственную пошлину в размере 20 тысяч рублей в бюджет муниципалитета.