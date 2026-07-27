Коми оказалась на 72-м месте в России по росту розничной торговли

На каждого жителя Коми пришлось 162 тысячи рублей оборота розничной торговли. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Коми за первые пять месяцев 2026 года оборот розничной торговли вырос на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Республика заняла 72-е место среди российских регионов по динамике этого показателя.

По данным рейтинга РИА «Новости», оборот розничной торговли в расчете на одного жителя Коми составил 162,3 тысячи рублей. Доля республики в общероссийском объеме розничной торговли достигла 0,44%.

В целом по России за январь-май 2026 года оборот розницы увеличился на 5%. Наиболее заметно выросли продажи промышленных товаров - на 7,2%. Оборот торговли продуктами питания увеличился на 2,8%.

Положительная динамика зафиксирована в 84 регионах страны. В пяти субъектах рост превысил 10%. Первое место занял Чукотский автономный округ с показателем 18,8%. Далее расположились Ивановская область - 12,2%, Краснодарский край - 11,5%, Башкирия - 10,8% и Астраханская область - 10,6%.

Снижение зафиксировали только в Ямало-Ненецком автономном округе, где оборот розничной торговли сократился на 2,9%.

По объему розничного оборота на одного жителя лидирует Москва - 263 тысячи рублей за пять месяцев. В Санкт-Петербурге показатель составил 261 тысячу, а в Сахалинской области - 258 тысяч рублей.

Для сравнения, в 2021 году Коми занимала 63-е место в аналогичном рейтинге. Тогда рост составлял 4,2%, а оборот на одного жителя - 107,7 тысячи рублей.