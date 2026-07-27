Житель Коми выиграл в лотерею более 9 млн рублей

Всего в лотерее предусмотрено 16 категорий выигрышей. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Коми стал обладателем суперприза государственной лотереи «Рапидо Про». В тираже, который состоялся 24 июля 2026 года, участник выиграл 9 100 241 рубль. При этом за своим многомиллионным призом победитель пока не обратился.

Известно, что суперприз разыграли в 365888-м тираже. Известно, что счастливый билет житель Коми приобрел через мобильное приложение, потратив на него 300 рублей. Победной оказалась комбинация из чисел 2, 4, 9, 11, 12, 17, 18 и 20 в первом игровом поле, а также числа 2 во втором. Пока личность нового миллионера остается неизвестной. Победитель еще не обратился в лотерейный центр для оформления выигрыша. Не исключено, что участник пока даже не проверил результаты тиража и не знает, что выиграл более 9,1 млн рублей. По правилам «Рапидо Про», суперприз достается участнику, которому удалось угадать все девять чисел выигрышной комбинации.