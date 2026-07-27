В Усинске пассажирка отказалась платить за такси и повредила машину

В Усинске женщина вместо оплаты поездки в такси повредила автомобиль. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Усинске перед судом предстанет 39-летняя местная жительница, которую обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества. По версии правоохранителей, конфликт произошел из-за нежелания женщины оплачивать поездку на такси.

Как сообщили в прокуратуре Коми, инцидент случился в ночь на 5 февраля 2026 года. Между пассажиркой и водителем такси возник спор из-за оплаты поездки. После этого женщина вышла из автомобиля и ударила ногой по задней правой двери иномарки.

В результате машина получила повреждения. Причиненный владельцу автомобиля ущерб оценили в 17,5 тысячи рублей и признали значительным.

Заместитель прокурора Усинска утвердил обвинительный акт по уголовному делу. Женщине предъявлено обвинение по статье об умышленном повреждении чужого имущества, повлекшем значительный ущерб.

Расследованием занимался отдел дознания ОМВД России «Усинский». Материалы уголовного дела уже направлены в суд, которому предстоит рассмотреть их по существу.