В Коми еще 2,2 млн рублей направили на борьбу с бездомными животными. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Четыре муниципалитета Республики Коми получат дополнительное финансирование для проведения мероприятий, связанных с животными без владельцев. Между территориями распределили около 2,2 млн рублей из ранее нераспределенного резерва.

Соответствующее постановление подписал председатель правительства Коми Дмитрий Братыненко.

Большая часть средств поступит Ухте. Муниципалитету выделили 1,6 млн рублей. Корткеросский район получит 387 772 рубля, Троицко-Печорский район - около 157 тысяч рублей. Еще 55 тысяч рублей направят Сысольскому району.

Деньги предоставляются муниципалитетам в рамках исполнения переданных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.