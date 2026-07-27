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НовостиОбщество27 июля 2026 10:45

«Ну что ж вы колхоз делаете?!»: Гольдштейн раскритиковал новую инфекционную больницу в Коми

Гольдштейн раскритиковал оформление новой инфекционной больницы в Сыктывкаре
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Гольдштейн предложил купить «несколько банок краски» для новой инфекционной больницы.

Гольдштейн предложил купить «несколько банок краски» для новой инфекционной больницы.

Глава Коми Ростислав Гольдштейн проверил строительство нового здания республиканской инфекционной больницы на улице Гаражной в Сыктывкаре. Объект готов примерно на 95%, однако во время осмотра руководитель региона обратил внимание на цветовое оформление помещений и потребовал его изменить, передает БНК.

Новый шестиэтажный корпус рассчитан на 100 пациентов. В каждой палате предусмотрены отдельные санузлы и душевые, а пациентов планируют размещать в изолированных боксах. Для передачи еды и лекарств оборудуют специальные шлюзы. В здании также предусмотрены отдельные системы вентиляции для палат и помещений сотрудников, отдельная канализация и запас кислорода.

По словам представителей подрядчика, основные строительные работы практически завершены. Уже работают лифты, смонтированы системы вентиляции, кондиционирования и дымоудаления. Завершению части работ мешает отсутствие окончательных проектных решений по автоматизации, кабельной системе и видеонаблюдению.

Во время осмотра Ростислав Гольдштейн остался недоволен оформлением кабинета КТ.

- Ну что ж вы колхоз делаете?! Эдуард Владимирович, я дам вам сегодня денег, вы купите несколько банок краски, - заявил глава республики.

Министр здравоохранения Коми Ирина Кондратьева позже пояснила, что цветовые решения еще можно изменить. По ее словам, в отдельных помещениях планируется сделать оттенки более выразительными, а также добавить региональные и национальные акценты.

При благоприятных условиях строительные работы рассчитывают закончить в октябре-ноябре 2026 года, а оборудование установить в сентябре-октябре. Лицензирование и ввод объекта в эксплуатацию ожидаются уже в начале 2027 года.

Строительство инфекционной больницы началось еще в сентябре 2020 года. Первоначально ее собирались сдать весной 2022 года, однако работы неоднократно приостанавливались, в том числе из-за роста стоимости стройматериалов. Позже подрядчика сменили, а проект скорректировали.