«Ну что ж вы колхоз делаете?!»: Гольдштейн раскритиковал новую инфекционную больницу в Коми

Гольдштейн предложил купить «несколько банок краски» для новой инфекционной больницы.

Глава Коми Ростислав Гольдштейн проверил строительство нового здания республиканской инфекционной больницы на улице Гаражной в Сыктывкаре. Объект готов примерно на 95%, однако во время осмотра руководитель региона обратил внимание на цветовое оформление помещений и потребовал его изменить, передает БНК.

Новый шестиэтажный корпус рассчитан на 100 пациентов. В каждой палате предусмотрены отдельные санузлы и душевые, а пациентов планируют размещать в изолированных боксах. Для передачи еды и лекарств оборудуют специальные шлюзы. В здании также предусмотрены отдельные системы вентиляции для палат и помещений сотрудников, отдельная канализация и запас кислорода.

По словам представителей подрядчика, основные строительные работы практически завершены. Уже работают лифты, смонтированы системы вентиляции, кондиционирования и дымоудаления. Завершению части работ мешает отсутствие окончательных проектных решений по автоматизации, кабельной системе и видеонаблюдению.

Во время осмотра Ростислав Гольдштейн остался недоволен оформлением кабинета КТ.

- Ну что ж вы колхоз делаете?! Эдуард Владимирович, я дам вам сегодня денег, вы купите несколько банок краски, - заявил глава республики.

Министр здравоохранения Коми Ирина Кондратьева позже пояснила, что цветовые решения еще можно изменить. По ее словам, в отдельных помещениях планируется сделать оттенки более выразительными, а также добавить региональные и национальные акценты.

При благоприятных условиях строительные работы рассчитывают закончить в октябре-ноябре 2026 года, а оборудование установить в сентябре-октябре. Лицензирование и ввод объекта в эксплуатацию ожидаются уже в начале 2027 года.

Строительство инфекционной больницы началось еще в сентябре 2020 года. Первоначально ее собирались сдать весной 2022 года, однако работы неоднократно приостанавливались, в том числе из-за роста стоимости стройматериалов. Позже подрядчика сменили, а проект скорректировали.