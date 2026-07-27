Перекресток в центре Сыктывкара закроют из-за ремонта ключевого коллектора

Движение автобусов в Сыктывкаре изменится с 2 августа из-за ремонта коллектора. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Со 2 по 30 августа "Сыктывкарский Водоканал" начнет ремонт канализационного коллектора на пересечении улиц Петрозаводская, Громова и Печорской. На весь этот период перекресток перекроют полностью, а движение транспорта ограничат по всей ширине проезжей части. Пешеходам также придется обходить тротуар на улице Печорской у дома № 8/1.

Объезд организован по соседним улицам: Громова, Энгельса и Петрозаводская. В мэрии попросили горожан с пониманием отнестись к неудобствам, заранее продумать маршруты и ознакомиться с изменениями в движении автобусов.

Под этим перекрестком проходит один из ключевых коллекторов, обслуживающий более 25 тыс. жителей микрорайонов. Сети сильно изношены, и если не провести ремонт сейчас, последствия могут быть серьезнее: провалы грунта, аварийные отключения и неприятные запахи. Подрядчик обязался завершить работы до 30 августа. К началу учебного года движение полностью восстановят.

Движение общественного транспорта изменится по следующим схемам:

Маршруты №№ 1м, 1 и 28 - в прямом направлении: по маршруту до улицы Карла Маркса, затем по Печорской, Октябрьскому проспекту, улице Малышева и Петрозаводской, далее по маршруту. В обратном направлении: по Петрозаводской, Малышева, Октябрьскому проспекту, Печорской, Карла Маркса и далее по маршруту.

Маршрут № 36 - в прямом направлении: от ТЦ "Народный" по улице Малышева, Петрозаводской, Лыткина, снова Малышева, Октябрьскому проспекту и далее по маршруту. В обратном направлении: по Малышева до ТЦ "Народный".

Маршрут № 44 - в прямом направлении: по улице Энгельса, Печорской, Октябрьскому проспекту, Малышева, Петрозаводской и Тентюковской. В обратном направлении: по Тентюковской, Лыткина, Малышева, Октябрьскому проспекту, Печорской, Энгельса и далее по маршруту.

Маршрут № 15 - в обратном направлении: по Лыткина, Петрозаводской, Малышева, Октябрьскому проспекту, Печорской, Карла Маркса и далее по маршруту.

Маршрут № 126 - в прямом направлении: от ТЦ "Народный" по Малышева, Октябрьскому проспекту, Печорской, Карла Маркса и далее по маршруту. В обратном направлении: по Карла Маркса, Печорской, Октябрьскому проспекту, Малышева до ТЦ "Народный".