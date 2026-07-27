В Коми объявлен дополнительный набор по программе «Земский работник культуры»

Участники программы в Воркуте, Инте, Усинске и Усть-Цилемском районе могут оформить льготную ипотеку до 2%. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство культуры и архивного дела Республики Коми с 28 июля по 25 сентября продолжает прием заявок на участие в федеральной программе «Земский работник культуры» в 2026 году. Программа стартовала в прошлом году по поручению президента Владимира Путина и направлена на привлечение кадров в учреждения культуры населенных пунктов с численностью жителей до 50 тыс. человек. Участникам предусмотрена выплата в размере 1 млн рублей.

В текущем году финансирование в 1 млн рублей заложено для 18 победителей. Распоряжаться средствами участник может по своему усмотрению. Возрастных ограничений программа не имеет, выпускники этого года могут вернуться работать в родной населенный пункт. Для получения выплаты необходимо заключить трудовой договор с организацией культуры и отработать в ней не менее 5 лет. В 2026 году в перечне вакантных должностей значится 45 позиций.

Кроме того, участники программы могут оформить льготный ипотечный кредит по ставке до 2% годовых на срок до 20 лет в рамках «Дальневосточной и арктической ипотеки». В Республике Коми такая возможность доступна для заявителей на вакансии в Воркуте, Инте, Усинске и Усть-Цилемском районе.

Документы для подачи заявки размещены на официальном сайте ведомства. Консультации можно получить по телефону 8 (8212) 255-484.