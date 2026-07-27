На лыжном комплексе имени Сметаниной в Коми ввели карантин из-за угрозы ОКИ

На лыжном комплексе в Коми действуют ограничения из-за инфекционной угрозы.

На Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной введены ограничительные меры - карантин в связи с угрозой распространения инфекционных заболеваний (ОКИ). Об этом сообщили в самом спортивном учреждении. Соответствующее постановление подписали 27 июля, ограничения будут действовать до особого распоряжения.

На время карантина полностью приостановлен прием новых проживающих и заезд участников спортивных сборов. Также временно запрещен допуск спортсменов к соревнованиям на территории комплекса и доступ сопровождающих лиц. В руководстве учреждения пояснили, что размещение спортсменов организуют на других объектах с соблюдением всех норм безопасности.

По срочным вопросам предлагают обращаться в отдел размещения или к администраторам гостиницы по телефонам: 8(82130) 74-011 (добавочный 250), моб.: +7(904) 270 77 57, а также по электронной почте komplexolimp@mail.ru.