Роспотребнадзор Коми расследует случаи сальмонеллеза среди спортсменов

Спортсмены заболели сальмонеллезом после питания в кафе «Олимпиец» в Коми. Фото: Управления Роспотребнадзора по Коми.

В Коми специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование после выявления случаев сальмонеллеза среди спортсменов. Заболевшие 25 и 26 июля питались в кафе «Олимпиец», расположенном на базе Республиканского лыжного комплекса имени Раисы Сметаниной.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Коми, часть спортсменов после появления симптомов госпитализировали. Остальные заболевшие находятся на амбулаторном лечении по месту жительства.

Специалисты ведомства обследовали помещения кафе, где питались спортсмены. Для проведения лабораторных исследований отобраны пробы пищевого сырья и готовых блюд. Кроме того, специалисты взяли смывы и образцы водопроводной воды.

Во время проверки в кафе выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к организации общественного питания.

В адрес Республиканского лыжного комплекса направлено постановление о проведении ограничительных мероприятий. Также на пищеблоке и в местах пребывания заболевших необходимо провести заключительную дезинфекцию. Сотрудники кафе должны пройти медицинский осмотр и лабораторное обследование.

Ранее на территории лыжного комплекса уже ввели карантин из-за угрозы распространения острых кишечных инфекций. Кроме того, после случившегося в Сыктывдинском районе возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Республике Коми.