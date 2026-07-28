В Коми трое детей попали в яму: двоих спасли рыбаки, третьего ищут водолазы

В Коми водолазы ищут 12-летнего мальчика, пропавшего в Вычегде. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Усть-Куломском районе Коми водолазы ищут ребенка, пропавшего в реке Вычегде. По предварительным данным, мальчик оказался в воде вместе с двумя другими детьми, которых успели спасти рыбаки.

Происшествие случилось днем 27 июля в районе села Керчомья. Как сообщает «Комиинформ», трое мальчиков шли по отмели в Вычегде. В какой-то момент дети попали в яму и оказались на глубине. На помощь пришли находившиеся неподалеку рыбаки. Им удалось вытащить из воды двоих мальчиков. Третий ребенок 2014 года рождения пропал.

На месте происшествия работают водолазы Сыктывкарского аварийно-спасательного отряда «СПАС-КОМИ» Службы Республики Коми по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Они обследуют акваторию Вычегды в поисках мальчика.

По неподтвержденной информации, пропавший ребенок может быть родственником людей, погибших в апреле 2025 года после происшествия со снегоходом. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

В этом году в муниципалитете не открыт ни один официальный пляж. Купание в реках запрещено.