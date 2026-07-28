21-летний водитель ВАЗ погиб после столкновения с погрузчиком в Коми

Водитель погрузчика не уступил дорогу легковушке в смертельном ДТП в Коми.

В Усть-Цилемском районе Коми водитель легкового автомобиля погиб после столкновения с погрузчиком. По предварительным данным, водитель спецтехники при повороте налево не уступил дорогу встречной машине. Подробности аварии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Смертельное ДТП произошло 27 июля около 17:00 в деревне Чукчино. Мужчина 1957 года рождения управлял погрузчиком и двигался по улице Промышленной со стороны Молодежной в направлении Лесной.

Напротив дома №13 водитель спецтехники начал поворачивать налево на прилегающую территорию. Во время маневра он не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2107, который ехал во встречном направлении. За рулем легковушки находился молодой человек 2005 года рождения.

В результате произошло столкновение. Водителя ВАЗ доставили в медицинскую организацию, однако спасти его не удалось. Молодой человек скончался от полученных травм.

По данным ГАИ Коми, водитель погрузчика имеет водительский стаж с 1987 года. Ранее мужчину дважды привлекали к ответственности за нарушения правил дорожного движения. При этом в течение последнего года привлечений не было.

Обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.