В Коми разработают предложения по системному развитию волонтерства

Для волонтеров Коми могут запустить единую горячую линию. Фото: Василий Вахрин. Перейти в Фотобанк КП

Глава Коми Ростислав Гольдштейн поручил региональному Минмолодежи подготовить предложения по дальнейшему развитию добровольческого движения в республике. Тему обсудили на рабочей встрече с министром молодежной политики Азатом Нурисламовым.

Одним из поводов для обсуждения стали итоги форума волонтеров, который состоялся в Сыктывкаре 11 июня. По словам главы региона, добровольческая деятельность объединяет большое количество жителей, которым необходима поддержка.

Сейчас в Коми зарегистрирована 41 тысяча волонтеров. Более четырех тысяч из них представлены на платформе «Добро.рф». Добровольцы занимаются социальной и патриотической работой, помогают участникам СВО и участвуют в проектах по сохранению исторической памяти.

В республике действуют отделения крупных всероссийских организаций, среди которых «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики» и «Волонтерская рота «Боевого братства». Кроме того, Коми стала одним из пилотных регионов федерального проекта #Мывместе.

В пяти муниципалитетах сейчас работают восемь Добро.Центров. Еще для трех готовятся соглашения. В 2026 году техническую экспертизу Международной Премии #МЫВМЕСТЕ прошли 130 заявок из Коми. Победителей регионального этапа планируют наградить в ноябре.

Среди новых инициатив волонтеров - создание подкастов и видеороликов о добровольческом движении, а также запуск единой горячей линии с номером 8-800. Предполагается, что она позволит обращаться за помощью людям, которые не могут воспользоваться интернетом, и станет дополнительным инструментом к платформе «Добро.рф».

Ростислав Гольдштейн поручил Минмолодежи подготовить конкретные предложения по системному развитию добровольчества. В том числе ведомству предстоит определить направления, которые смогут претендовать на региональную и федеральную грантовую поддержку.

В 2025 году Коми получила 8,3 млн рублей на развитие добровольчества по итогам конкурса «Регион добрых дел». В 2026 году республика подала заявку уже на 15,9 млн рублей. В случае получения средств их планируют направить на развитие инфраструктуры поддержки волонтеров и создание единой региональной системы координации.