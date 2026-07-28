В Сыктывкаре жара побила температурный рекорд 16-летней давности

В Коми воздух раскалился до +35,4 градуса. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывкаре 27 июля зафиксировали новый температурный рекорд. Воздух в столице Коми прогрелся до +34,4 градуса, сообщает паблик «Личный карманный синоптик».

Предыдущий максимум для этой даты держался 16 лет. В 2026 году температура превысила прежнее рекордное значение сразу на 3,4 градуса.

В целом июль в Сыктывкаре пока оказывается теплее обычного. Средняя температура месяца на 1,8 градуса превышает климатическую норму, которая составляет +17,6 градуса.

Жаркая погода установилась и в других районах республики. Самую высокую температуру зафиксировали в Усть-Куломе, где столбики термометров поднялись до +35,4 градуса. Прохладнее всего оказалось в Усть-Усе - там воздух прогрелся до +21,8 градуса.