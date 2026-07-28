Стало известно, когда жителям Коми придут детские пособия и пенсии в августе

Часть детских пособий в Коми выплатят досрочно в августе. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В августе часть жителей Коми получит детские пособия раньше обычного срока. График скорректировали из-за того, что одна из установленных дат перечисления средств выпадает на выходной день. Пенсии за август при этом будут выплачивать по обычному графику.

Как сообщили в Отделении Социального фонда России по Коми, 3 августа родителям, которые получают деньги через банки, перечислят единое пособие на детей до 17 лет. В этот же день поступит ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей.

Следующая выплата запланирована на 5 августа. В этот день семьям перечислят ежемесячную выплату из средств материнского капитала.

Изменения коснутся работающих родителей, которым назначено ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Обычно деньги перечисляют 8 числа, однако в августе эта дата выпадает на субботу. Поэтому средства поступят днем ранее - 7 августа.

Пенсии за август 2026 года Соцфонд перечислит вместе с региональной социальной доплатой в три даты - 12, 19 и 21 августа. Получатели, которым пенсия обычно поступает в эти числа, получат деньги без изменений в графике.

Для жителей Коми, которым пенсии и пособия доставляют через отделения почтовой связи, сохраняются графики конкретных почтовых отделений.

В Соцфонде также уточнили, что зачисление денег происходит в течение всего дня. Поэтому отсутствие выплаты утром в установленную дату не означает задержку - средства могут поступить на счет позднее.