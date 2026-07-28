В Коми изменят порядок выдачи документов для продажи алкоголя в общепите

В Коми пересмотрят правила для сезонных заведений, продающих алкоголь. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Коми планируют скорректировать порядок выдачи документов, необходимых для розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания. Из действующих правил хотят исключить положения, которые Минюст признал коррупциогенным фактором. Проект постановления опубликован на портале общественного обсуждения нормативных правовых актов республики.

Изменения предлагается внести в постановление правительства Коми от 15 мая 2026 года № 170. Документ регулирует порядок реализации отдельных положений регионального законодательства об обороте алкогольной продукции и запрете энергетических напитков.

Поводом для подготовки поправок стало заключение Управления Минюста России по Коми. При анализе действующего порядка специалисты обнаружили положения, которые создают условия для проявления коррупции.

Изменения коснутся выдачи документа, подтверждающего соответствие сезонных залов обслуживания посетителей установленным требованиям. В частности, власти предлагают установить конкретный срок проверки документов, которые предприниматели направляют в Министерство сельского хозяйства и торговли Коми. После вступления поправок в силу на эту процедуру будет отводиться три рабочих дня с момента регистрации заявления.

Кроме того, в документе уточнят основания для отказа. Заключение не выдадут, если заявление подал человек или организация, которые не относятся к числу заявителей, определенных соответствующим нормативным актом.

Предполагается, что новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года.