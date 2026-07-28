Водолазы нашли тело 12-летнего ребенка на дне Вычегды в Коми

Водолазы обнаружили погибшего ребенка после происшествия с тремя мальчиками на Вычегде. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Усть-Куломском районе Коми завершились поиски ребенка, пропавшего 27 июля во время происшествия на реке Вычегде. Водолазы Сыктывкарского аварийно-спасательного отряда «СПАС-КОМИ» обнаружили тело мальчика на дне реки в районе села Керчомья.

Трагедия произошла днем 27 июля. По предварительным данным, трое мальчиков шли по отмели в Вычегде и в какой-то момент попали в яму.

На помощь детям пришли находившиеся неподалеку рыбаки. Им удалось вытащить из воды двоих мальчиков. Третий ребенок 2014 года рождения пропал.

После случившегося на месте организовали поисковые работы. Акваторию обследовали водолазы Сыктывкарского отряда «СПАС-КОМИ» Службы Республики Коми по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. В результате тело пропавшего мальчика обнаружили на дне Вычегды.

По факту гибели ребенка организована проверка. Специалистам предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

В этом году в муниципалитете не открыт ни один официальный пляж. Купание в местных реках запрещено.