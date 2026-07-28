Металлический трос проколол палец ребенку во время купания в реке Ухте

Спасатели перекусили металлический трос, проколовший палец ребенку в Ухте. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ухте ребенка госпитализировали после происшествия во время купания в реке. Мальчик наткнулся на распушенный металлический трос, который проколол ему палец. На помощь выезжали сотрудники Ухтинского аварийно-спасательного отряда «СПАС-КОМИ» Службы ГО и ЧС.

Происшествие случилось 27 июля в районе поселка Подгорный. По данным «Комиинформа», мальчик 2014 года рождения купался в реке Ухте. В какой-то момент его палец проколол распушенный металлический трос.

Сообщение о случившемся поступило в службу спасения около 17:45. Помощь вызвала мать ребенка.

Прибывшие на место спасатели перекусили металлический трос и освободили мальчика. После этого они помогли ребенку добраться до автомобиля скорой помощи.

Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.