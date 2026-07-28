Угроза для посетителей сохраняется: суд не разрешил открыть пиццерию «Милано» досрочно

Пиццерия в Сыктывкаре не смогла досрочно открыться после вспышки сальмонеллеза. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывкаре суд не разрешил досрочно возобновить работу пиццерии «Милано» в Эжвинском районе, деятельность которой ранее приостановили после вспышки сальмонеллеза. Заведение останется закрытым на весь назначенный срок - 50 суток.

Как сообщили в пресс-службе судов Коми, индивидуальный предприниматель обратился с ходатайством о досрочном прекращении административного приостановления работы предприятия общественного питания на проспекте Бумажников, 40/1. Бизнесмен указал, что выявленные ранее нарушения устранены.

Однако Роспотребнадзор по Коми представил суду заключение, согласно которому на момент осмотра часть существенных нарушений продолжала сохраняться. В частности, предприниматель не предоставил информацию о прохождении сотрудниками медицинских осмотров, в том числе обследований на наличие возбудителей кишечных инфекций.

Суд пришел к выводу, что при таких обстоятельствах возобновление работы пиццерии может создавать угрозу здоровью посетителей. В удовлетворении ходатайства предпринимателю отказали, поэтому административное приостановление деятельности продолжит действовать до окончания 50 суток.

Ранее Эжвинский районный суд приостановил работу пиццерий «Милано» после выявления многочисленных санитарных нарушений. Поводом стала вспышка сальмонеллеза среди жителей, которые с 26 по 30 июня употребляли продукцию заведений сети по двум адресам. Часть заболевших потребовалось госпитализировать, остальные проходили лечение амбулаторно.

Во время эпидемиологического расследования специалисты обследовали помещения пиццерий, взяли пробы продуктов, воды и смывы. Исследования подтвердили наличие сальмонелл у заболевших.

Кроме того, проверка выявила нарушения требований к приготовлению пищи, срокам и условиям хранения сырья и готовой продукции, производственному контролю. Замечания также касались медицинских осмотров сотрудников, вакцинации и необходимых лабораторных исследований.