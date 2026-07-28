В Сыктывдинском районе найдены погибшим 61-летний рыбак

Добровольцы «ЛизаАлерт» сообщили о гибели 61-летнего рыбака. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывдинском районе завершены поиски 61-летнего рыбака, пропавшего у реки Сопью около деревни Гарья. Добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщили, что мужчина найден погибшим.

Ранее сообщалось, что 10 июля двое рыбаков ушли на рыбалку и перестали выходить на связь. В ходе поисково-спасательных работ одного из них обнаружили в лесной избе, где он остался жив. Местонахождение второго рыбака долгое время оставалось неизвестным, к его поискам подключался Сыктывкарский аварийно-спасательный отряд «СПАС-КОМИ» Службы ГО и ЧС.

По факту гибели мужчины начата проверка.