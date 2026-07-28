В Сыктывкаре и Ухте с 3 августа отключат горячую воду

«Комитеплоэнерго» назвало адреса отключения горячей воды в Сыктывкаре и Ухте. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывкаре и Ухте начинаются гидравлические испытания тепловых сетей. В связи с этим с 3 августа в обоих городах временно отключат горячее водоснабжение.

«Комитеплоэнерго» просит жителей быть предельно осторожными вблизи надземных теплотрасс, тепловых камер и других энергообъектов. При обнаружении утечки горячей воды, провала грунта или открытого люка необходимо сообщить в Тепловую справочную службу по телефонам: в Сыктывкаре — (8212) 24-15-70, в Ухте — (8216) 75-12-33. При нештатных ситуациях внутри домов и квартир следует обращаться в свою управляющую компанию.

В Ухте подача горячей воды будет остановлена с 3 по 7 августа включительно по следующим адресам: ул. Мира, 1а, 3б; ул. Печорская, 10, 10в, 12, 14, 22; ул. Севастопольская, 2, 2а; ул. Трудовая, 4; ул. Школьная, 7; пер. Школьный, 5.

В Сыктывкаре испытания затронут участок тепломагистрали № 1 в центре города, а также теплосети микрорайонов Лесозавод и Кочпон. Горячей воды не будет с 3 по 14 августа включительно по адресам: проезд 8 Марта, 3, 18; проезд 20 МЮД, 3; ул. 8 Марта, 18, 20, 22, 24, 26, 43, 52, 54, 56а, 61; Авиационный пер., 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 30, 32, 34, 44, 46, 62, 64; ул. Бабушкина, 19, 23, 25, 31; ул. Банбана, 11, 15, 15а, 17, 17а, 19а, 21, 23; ул. Береговая, 24а, 57а, 57б; Вороншорский пр., 4, 7, 8, 9, 11; Гаражный пр., 1, 5; ул. Домны Каликовой, 14, 19, 19а, 21, 22, 23, 24/1, 24/2, 24а, 26, 27, 27а, 29, 34, 36, 37, 49, 50, 54, 56; ул. Дорожная, 26, 28, 30, 30а, 32, 32а, 34, 34а, 36, 36а, 38, 40, 43, 45; ул. Заводская, 1, 2а, 3, 6-9, 9а, 11, 14, 14/1, 18, 21, 21/3, 21 стр. 2, 66, 78, 93, 103, 105; Заводской пер., 12, 14/1; ул. Западная, 2а, 6, 7, 9, 9а, 11, 14; ул. Зои Космодемьянской, 15, 20, 20а, 21, 22, 22а, 22б, 22в, 24, 25, 26, 28-33, 36, 38-42, 42а, 44, 48; ул. Интернациональная, 108, 108а, 110, 126, 131, 131/1, 142, 146, 147, 150, 152, 157, 158, 160, 160а, 166, 167, 169, 172, 174, 176, 179, 196, 197; Интернациональный пер., 1; ул. Карла Маркса, 212, 214, 221, 221а, 223а, 225, 227, 227а, 229, 231; ул. Кирова, 21, 25, 27, 31, 33, 35, 39, 39а, 45, 46, 56, 58, 58/2, 60, 64, 64а, 66а, 68, 72, 79, 79а; ул. Коммунистическая, 8-11, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 24, 26, 28, 30; ул. Колхозная, 1, 1/1, 1/6, 1/9, 2, 3а, 14; ул. Комсомольская, 10; ул. Корткеросская, 2, 3, 4, 6-11, 13; ул. Кочпонская, 21; Красная гора, 24, 26; ул. Куратова, 3, 6, 13, 15, 16а, 17, 18, 23, 35, 37, 40а, 42, 53, 70, 73/1, 77, 79, 81, 83, 83а, 85, 85/2, 85а, 87, 91, 95а; ул. Ленина, 56, 58, 60, 61, 63, 73, 74, 75, 75а, 77, 78, 80, 82, 84, 87, 89, 100, 100/1, 100/2, 108, 110, 111, 113, 113а, 116, 118; ул. Лесозаводская, 1, 3, 5, 6, 6а, 7, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15, 17, 18, 19, 23, 25; ул. Набережная, 1а, 2а, 3а, 4/2, 8, 9/1, 10, 23, 24, 25, 30, 32, 34, 36-42; Октябрьский пр., 1, 3, 5, 10; ул. Оплеснина, 1, 1а, 3; ул. Первомайская, 53, 56, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 75, 75а, 83, 85, 86/1, 87, 90, 90/3, 92, 94, 96, 110, 112/1, 114, 114а, 115, 117, 119, 121, 121а, 123, 141, 143, 145, 147, 149, 149а; ул. Пермская, 1/21, 1/32, 4, 9а, 10а, 14а, 31, 39, 43, 45; ул. Поселковая, 1-6, 8, 10; ул. Почтовая, 1, 5-10, 10а, 11, 12, 14; ул. Пригородная, 1-10; Пригородный пер., 11, 13, 15, 15/1, 16-20; ул. Прямая, 61, 63, 73, 77, 85/1, 91; ул. Пушкина, 2, 3, 5, 5/1, 5/2, 6, 7, 7/2, 9, 16, 20, 20/1, 20/2, 21, 22, 23, 28, 30, 30/1, 34, 36, 38, 39, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 63-66, 68, 75, 77, 78, 78а, 79-82, 88, 90, 92, 96, 98, 106; ул. Савина, 4, 41, 55, 81/1, 87; ул. Северная, 45, 47, 47а, 48, 49, 49а, 51, 51а, 53, 53а, 56, 60, 61, 61/1, 63а, 63б, 64, 65, 69, 71, 71/5, 77, 100, 100а, 102, 104, 106, 106/5, 108, 108/2, 110, 112, 112а, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126; ул. Серова, 45-49, 51, 53, 62, 64, 64а, 66, 66а, 66б, 66г, 68, 68а, 68б, 69, 69а, 70-73; ул. Снежная, 8, 12; ул. Советская, 28, 30, 34, 36, 36/1, 38, 38/1, 45, 47, 49, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 61, 63, 63а, 63б, 66-73, 80, 86, 88, 92; ул. Сосновая, 3, 3а, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а; Сосновый пер., 1, 1а, 2, 2а, 2б, 4, 4а, 4б; ул. Стахановская, 53, 54, 56-59; Сысольское ш., 2, 8, 10; ул. Чернова, 3, 3/1, 3/3, 3/4; ул. Школьная, 2/4, 2/5, 3/1, 4-8, 10, 13, 16, 18, 18а, 20, 25а, 27, 29, 29а, 30, 31, 31/1, 31/4, 32, 37, 53; ул. Южная, 5, 7, 11, 15, 16, 18, 22, 24.