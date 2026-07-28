Кормили родителей друзей: в Коми из-за матери-тирана трагически погиб 14-летний подросток за два дня до своего юбилея

Мать из Ухты получила 9 лет колонии по делу о доведении сына до самоубийства. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Ухте 46-летнюю местную жительницу приговорили к девяти годам колонии общего режима по делу о доведении до самоубийства ее 14-летнего сына. Женщину также признали виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, жестоком обращении с ребенком и угрозах убийством. Об этом сообщили в Ухтинском городском суде.

Как установил суд, на протяжении длительного времени мать грубо обращалась с подростком, унижала его и регулярно кричала на него. Женщина говорила сыну, что его рождение было ошибкой, и заявляла, что он ей не сын. По материалам дела, такое отношение причиняло ребенку тяжелые моральные страдания.

Кроме того, женщина злоупотребляла алкоголем и приводила домой знакомых, с которыми устраивала застолья в присутствии сына. Когда подросток просил прекратить посиделки, поскольку они мешали ему учиться и отдыхать, мать могла выгнать его из квартиры.

Суд также установил, что женщина практически не интересовалась учебой и жизнью сына, не посещала родительские собрания и не обеспечивала его в полной мере едой, одеждой и обувью. Свидетели рассказали, что подростку помогали друзья и их родители: его кормили, давали одежду и разрешали оставаться у них на ночь.

При этом сам мальчик не хотел обращаться за помощью в органы профилактики. Он опасался, что в таком случае его вместе с младшими братом и сестрой могут забрать из семьи.

Последний конфликт между матерью и сыном произошел вечером 30 ноября 2025 года. Подросток вернулся домой и увидел мать с компанией знакомых, употреблявших алкоголь. Мальчик попросил посторонних уйти. После этого между ним и матерью произошла ссора. По данным суда, женщина оскорбляла сына, выгоняла его из дома и угрожала ему ножом. Находившиеся рядом друзья подростка испугались и покинули квартиру.

Позднее в тот же вечер 14-летний мальчик был найден мертвым. Через два дня ему должно было исполниться 15 лет.

На основании собранных доказательств суд признал 46-летнюю женщину виновной и назначил ей девять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.