В Коми за неделю 44 человека пострадали от клещей

В Коми с начала сезона от клещей пострадали 506 детей. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшую неделю в Коми за медицинской помощью после присасывания клещей обратились 44 человека, среди них двое детей. Новые данные за период с 20 по 26 июля опубликовал Роспотребнадзор республики.

Больше всего обращений за неделю зарегистрировали в Сыктывкаре - 15. В Усть-Куломском районе от клещей пострадали семь человек, в Корткеросском - шесть, в Усть-Вымском и Прилузском - по четыре. Еще три случая зарегистрировали в Сысольском районе, два - в Княжпогостском, по одному - в Койгородском, Сыктывдинском и Ижемском районах.

Всего с начала сезона активности клещей, который в этом году отсчитывают с 29 марта, к медикам обратились 3198 жителей Коми, в том числе 506 детей. Это на 1,7% ниже среднего показателя за последние пять лет. На Сыктывкар приходится 1162 обращения.

Специалисты исследуют снятых с людей клещей на наличие возбудителей инфекций. Возбудитель клещевого вирусного энцефалита обнаружен в 5,8% исследованных экземпляров, а боррелиоза - в 46,1%.

Чаще всего нападения происходили во время отдыха на природе, охоты, рыбалки или посещения леса - 37,3% случаев. Еще 35,8% клещей присосались на придомовых территориях, 24,2% - на дачах.

В Роспотребнадзоре напоминают, что территории 13 муниципалитетов Коми являются эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту. При обнаружении присосавшегося клеща рекомендуется обратиться за медицинской помощью.