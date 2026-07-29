В Сыктывкаре мужчину будут судить за нападение на двух девушек в караоке

В Сыктывкаре пьяного мужчину будут судить за нападение на двух девушек в караоке-клубе.

В Эжвинском районе Сыктывкара перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в нападении на двух девушек в караоке-клубе. Одна из потерпевших после удара потеряла сознание и получила тяжелую травму.

По версии следствия, конфликт произошел ночью 29 марта 2026 года. Мужчина, который, как указывает прокуратура, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, поссорился с одной из посетительниц заведения.

Во время конфликта обвиняемый ударил девушку кулаком по лицу. В результате у нее образовался кровоподтек.

После этого мужчина, по версии следствия, без причины ударил другую девушку. От удара она потеряла сознание и упала на кафельный пол. Пострадавшая получила черепно-мозговую травму, которую квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Как отметили в прокуратуре, ранее обвиняемый уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Заместитель прокурора Эжвинского района утвердил обвинительное заключение. Теперь уголовное дело рассмотрит Эжвинский районный суд Сыктывкара.