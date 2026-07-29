Восемь выстрелов из пневматической винтовки: сыктывкарец получил 9 лет за убийство

26-летнего жителя Сыктывкара приговорили к 9 годам строгого режима за убийство. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывкаре 26-летнего местного жителя приговорили к девяти годам колонии строгого режима за убийство. Мужчина восемь раз выстрелил в потерпевшего из пневматической винтовки усиленной мощности. Об этом сообщили в прокуратуре Коми.

Приговор огласили 28 июля в Сыктывкарском городском суде. Дело рассматривалось с участием коллегии из шести присяжных заседателей. Еще 21 июля они единогласно признали подсудимого виновным в убийстве.

Как установил суд, преступление произошло 17 апреля 2026 года в одном из домов на улице Лесопильной в Сыктывкаре. В тот момент 26-летний мужчина находился в состоянии опьянения.

Осужденный произвел восемь выстрелов из пневматической винтовки усиленной мощности. Потерпевший получил множественные ранения головы и грудной клетки и погиб.

На основании обвинительного вердикта присяжных суд назначил сыктывкарцу девять лет лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима. После освобождения его свободу дополнительно ограничат на один год.

Расследованием уголовного дела занимался следственный отдел по Сыктывкару СУ СКР по Коми. Государственное обвинение в суде поддерживал представитель прокуратуры города.