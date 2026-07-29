В Коми зафиксировали один из самых высоких показателей заболеваемости туберкулезом среди детей

Роспотребнадзор назвал ситуацию с детским туберкулезом в Коми требующей особого внимания. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Коми зафиксировали один из наиболее высоких показателей заболеваемости туберкулезом среди детей. Республика вошла в число пяти регионов России, ситуация в которых требует особого внимания. Такие данные приводит Роспотребнадзор России.

В ведомстве проанализировали динамику заболеваемости среди детей и взрослых в регионах страны. Специалисты обратили внимание на тенденцию, когда число случаев среди взрослого населения снижается, а среди несовершеннолетних, напротив, растет.

Такую ситуацию Роспотребнадзор считает неблагоприятным прогностическим показателем. Она может свидетельствовать об увеличении числа взрослых с невыявленной туберкулезной инфекцией, которые становятся источниками ее распространения.

Количество регионов с подобной динамикой продолжает расти. В 2022-2023 годах ее наблюдали в 23 субъектах России, в 2024 году - уже в 27. По итогам 2025 года число таких регионов достигло 28, то есть трети от общего количества субъектов страны.

Особое внимание специалисты обратили на Коми, Удмуртию, Новосибирскую и Мурманскую области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. В этих регионах отмечены наиболее высокие показатели заболеваемости детей одновременно с увеличением абсолютного числа впервые выявленных случаев.

При этом ранее Минздрав Коми сообщал, что за восемь лет заболеваемость туберкулезом среди детей до 17 лет в республике снизилась более чем вдвое. Тяжелых и запущенных форм заболевания у несовершеннолетних не выявляют - диагностируются малые формы, которые успешно поддаются лечению.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что для профилактики туберкулеза необходимо сохранять высокий уровень вакцинации детей, своевременно проводить профилактические обследования взрослых и несовершеннолетних, выявлять заболевание на ранних стадиях и обеспечивать лечение и наблюдение пациентов.