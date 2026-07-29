Угрозы жизни нет: Минздрав Коми рассказал о состоянии спортсменов после вспышки сальмонеллеза

Спортсмены заразились сальмонеллезом после питания в кафе лыжного комплекса в Выльгорте. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Коми продолжают оказывать медицинскую помощь спортсменам, у которых выявили сальмонеллез после питания в кафе «Олимпиец» на базе Республиканского лыжного комплекса имени Раисы Сметаниной в Выльгорте. Часть заболевших госпитализирована в Республиканскую инфекционную больницу, остальные лечатся амбулаторно.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, спортсмены употребляли продукцию кафе 25 и 26 июля. Среди госпитализированных оказались участники соревнований по лыжероллерным гонкам.

29 июля в Минздраве Коми рассказали о состоянии заболевших. Острая кишечная инфекция протекает в форме средней степени тяжести, угрозы для жизни пациентов нет. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. За людьми, которые контактировали с заболевшими, организовали медицинское наблюдение.

В медицинских учреждениях имеется необходимый запас лекарств и средств дезинфекции. Врачи также поддерживают постоянную связь с медицинским штабом спортивного комплекса.

Тем временем специалисты Роспотребнадзора продолжают эпидемиологическое расследование. Они обследовали помещения кафе «Олимпиец», отобрали для лабораторных исследований сырье, готовые блюда, смывы и пробы водопроводной воды. Во время проверки выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.

С 27 июля в спортивном учреждении действует карантин по острой кишечной инфекции. Проверку также проводит прокуратура Коми.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования и установленных обстоятельствах.