19 часов без выхода на берег: уроженка Воркуты установила исторический рекорд в Уфе

Воркутинка Анастасия Кан проплыла 109 километров по реке Белой и установила рекорд России.

Уроженка Воркуты Анастасия Кан установила исторический рекорд в Уфе, преодолев 109 километров по реке Белой. Спортсменка стала первой женщиной в России, которой удалось проплыть более 100 километров на открытой воде. Об этом сообщает «Комиинформ» со ссылкой на специализированный журнал «Марафонец».

Ультрамарафонский заплыв продолжался 19 часов 4 минуты 17 секунд. Все это время Анастасия находилась в воде. По правилам рекордной попытки спортсменке запрещалось выходить на берег или использовать лодку сопровождения в качестве физической опоры.

На протяжении дистанции рядом с пловчихой находились организаторы и ее муж. Они сопровождали Анастасию на плавсредствах и следили за ее безопасностью.

Для уроженки Воркуты это была уже вторая попытка преодолеть столь внушительную дистанцию по Белой. Годом ранее она вышла на тот же маршрут, однако завершить заплыв не смогла. Глубокой ночью из-за полной темноты и сильного переохлаждения спортсменке пришлось сойти с дистанции.

После первой неудачи от своей цели Анастасия не отказалась. В этом году организаторы скорректировали время старта, чтобы учесть проблемы, возникшие во время предыдущей попытки.

На этот раз спортсменка добралась до финиша. Преодолев 109 километров за чуть более чем 19 часов, уроженка Коми первой среди женщин в России перешагнула стокилометровый рубеж в заплыве на открытой воде.